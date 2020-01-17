Турция создает напряжение в Ливии перед берлинской конференцией

Сирийские боевики с помощью Турции продолжают пребывать на территорию Ливии под контроль так называемому Правительству национального согласия (ПНС) во главе с Файезом Сарраджем. Сирийская обсерватория по правам человека (центр мониторинга за соблюдением прав человека в Сирии) сообщает, что число наемников достигло 1750 человек.

Это еще далеко не все – подготовку перед переброской в Ливию в турецких лагерях проходят еще полторы тысячи боевиков. В сирийском городе Африн также проходит набор добровольцев для «помощи» ПНС Ливии.

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей публицист и востоковед Андрей Онтиков отметил, что таким образом Турция накаляет обстановку в регионе перед международной конференцией по ливийскому конфликту в Берлине.

«Присутствие этих сил раньше носило неофициальный характер. А когда был подписан меморандум о взаимопонимании между турецким правительством и ПНС по военному сотрудничеству, и Анкара объявила об отправке своих военных, это турецкое участие получило официальное оформление. Естественно, это уже новая стадия конфликта, которая чревата военным вмешательством других стран-игроков», — заявил Онтиков.

Ранее в Москве состоялись переговоры представителей противоборствующих сторон конфликта – командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара и лидера ПНС Ливии Файеза Сарраджа. Эксперт отмечает, что после этих переговоров «пошла балансировка» в российско-турецкую координацию действий.

Онтиков считает, что отправка сирийских боевиков в Ливию срывает все мирные инициативы и способствует эскалации конфликта. Эксперт опасается, что по итогам конференции в Берлине будут приняты решения, которые никак не повлияют на реальное положение дел в Ливии.

«Понимаете, одно дело — провести какие-то маневры, корабли направить, чтобы поиграть мускулами; и совсем другое — направлять реальных боевиков в Ливию, которые будут принимать участие в боевых действиях. Те люди, которые окажутся в Ливии, не будут сидеть просто так — они начнут стрелять из оружия, которое у них есть», — заключил Онтиков.

Германия во вторник, 14 января, сделала официальное заявление о проведении международной конференции по Ливии в Берлине 19 января. В конференции примут участие представители России, Турции, Египта, США, а также делегации ООН и ЕС. Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава ПНС Ливии Файез Саррадж подтвердили свое участие в мероприятии.