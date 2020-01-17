Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар во время переговоров с главой МИД Греции заявил, что готов подписать мирное соглашение с так называемым ПНС Ливии. Об этом сообщает 17 января РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Беседа Хафтара и Дендиаса в Афинах продолжалась более полутора часов. В ближайшее время начнется встреча Хафтара с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом.

«Хафтар сказал, что для подписания соглашения есть предварительные условия, которые он ранее выдвигал», — сказал источник.

О каких именно условиях идет речь, источник не уточнил.

Ливия с 2011 года фактически перестала функционировать как единое государство после убийства лидера страны Муаммара Каддафи.