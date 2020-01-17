Мишустин назвал главной задачей Кабмина исполнение положений послания Путина

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев и новоизбранный премьер-министр РФ Михаил Мишустин после беседы один на один вышли на встречу с правительством, которое находится в отставке, но продолжает выполнять свои обязанности. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, общение между Медведевым и Мишустиным в формате тет-а-тет продолжалось более часа. После переговоров политики встретились с членами Кабмина.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному Собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал Мишустин на встрече с правительством.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин включил Мишустина в список в состав членов Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.