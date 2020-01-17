Выгода от строительства «Северного потока — 2» очевидна «трезвомыслящим» европейцам, поэтому газопровод будет достроен, несмотря на давление США. Об этом в МИД РФ заявили журналистам.

«Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток – 2" будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан», – заявили в МИД РФ.

В ведомстве назвали выделенные в оборонном бюджете США на 2020 год деньги на «противодействие России» неприкрытым вмешательством в европейские дела. В МИД РФ отметили, что некоторые американские сенаторы даже угрожали конкретным подрядчикам строительства газопровода, чтобы протолкнуть свой дорогой газ на рынок.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.