Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
14:16   17 Января 2020
Россия

МИД РФ заявил, что давление США не помешает строительству «Северного потока — 2»

МИД РФ заявил, что давление США не помешает строительству «Северного потока — 2»

Выгода от строительства «Северного потока — 2» очевидна «трезвомыслящим» европейцам, поэтому газопровод будет достроен, несмотря на давление США. Об этом в МИД РФ заявили журналистам.

«Несмотря на продолжающееся давление, "Северный поток – 2" будет достроен. Трезвомыслящим европейцам выгода от создания дополнительного экспортного маршрута газа очевидна. Хотя есть и страны, готовые работать на заокеанских хозяев в ущерб интересам своих граждан», – заявили в МИД РФ.

В ведомстве назвали выделенные в оборонном бюджете США на 2020 год деньги на «противодействие России» неприкрытым вмешательством в европейские дела. В МИД РФ отметили, что некоторые американские сенаторы даже угрожали конкретным подрядчикам строительства газопровода, чтобы протолкнуть свой дорогой газ на рынок.

Проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух нитей газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год через Балтийское море. Газопровод пройдет через территориальные воды и исключительные экономические зоны РФ, Германии, Дании, Финляндии и Швеции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#газ #мид рф #северный поток-2

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...