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14:09   17 Января 2020
Россия

Россияне рассказали о положительном впечатлении от послания Путина Федеральному собранию

Россияне рассказали о положительном впечатлении от послания Путина Федеральному собранию

Россияне рассказали о положительном впечатлении от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, которое он огласил в среду, 15 января. Таковы итоги опроса, который провели специалисты ВЦИОМ.

Так, 34 процента респондентов рассказали, что для них выступление российского лидера было интересным. Чуть менее 30 процентов заинтересовала большая часть речи Путина. 16 процентов увлеклись небольшой частью послания, и лишь восемь процентов опрошенных сообщили, что выступление не вызвало у них интереса.

Россияне рассказали о положительном впечатлении от послания Путина Федеральному собранию

Кроме того, 22 процента опрошенных заявили, что речь президента вызвала у них надежду, по 14 процентов прониклись уважением и доверием к российскому лидеру. Уверенность в завтрашнем дне получили 13 процентов, а девять процентов респондентов признались, что почувствовали гордость. Пятая часть респондентов отметила присутствие негативных эмоций от церемонии.

Как отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров, в этом году у 81 процента россиян зафиксировали позитивное впечатление от выступления главы государства, тогда как в 2019 году таких людей было на 30 процентов меньше.

Телефонный опрос проводился 16 января, в нем поучаствовало 1 600 совершеннолетних жителей России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #вциом #общество #опрос вциом

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