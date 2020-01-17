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14:03   17 Января 2020
Россия

Минпромторг заверил, что после ввода маркировки лекарства не подорожают

Минпромторг заверил, что после ввода маркировки лекарства не подорожают

Исполняющий обязанности первого заместителя министра промышленности и торговли России Сергей Цыб заявил, что после внедрения маркировки стоимость лекарственных препаратов останется прежней. Об этом он поговорил с NEWS.ru в пятницу, 17 января. 

Соответствующие поправки в законодательство были приняты в конце прошлого года, напомнил собеседник издания. Внести все необходимые изменения следует поэтапно до 1 июля, уточнил Цыб.

«Поэтому работа ведется в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти, которые в этом задействованы»,  — отметил и. о. замминистра.

Ранее стало известно, что с 1 января текущего года в России вступает в силу закон о маркировке лекарств. Нововведение призвано повысить прозрачность оборота медицинских препаратов, убрать с рынка весь контрафакт и фальсификат, а также дать покупателю возможность самостоятельно проверять все лекарства.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #лекарства #маркировка

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