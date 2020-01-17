Минпромторг заверил, что после ввода маркировки лекарства не подорожают

Исполняющий обязанности первого заместителя министра промышленности и торговли России Сергей Цыб заявил, что после внедрения маркировки стоимость лекарственных препаратов останется прежней. Об этом он поговорил с NEWS.ru в пятницу, 17 января.

Соответствующие поправки в законодательство были приняты в конце прошлого года, напомнил собеседник издания. Внести все необходимые изменения следует поэтапно до 1 июля, уточнил Цыб.

«Поэтому работа ведется в плановом режиме со всеми федеральными органами исполнительной власти, которые в этом задействованы», — отметил и. о. замминистра.

Ранее стало известно, что с 1 января текущего года в России вступает в силу закон о маркировке лекарств. Нововведение призвано повысить прозрачность оборота медицинских препаратов, убрать с рынка весь контрафакт и фальсификат, а также дать покупателю возможность самостоятельно проверять все лекарства.