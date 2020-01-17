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13:45   17 Января 2020
Россия

Вмешательство США во внутренние процессы России нужно прекратить, заявил Милонов

Вмешательство США во внутренние процессы России нужно прекратить, заявил Милонов

Депутат Государственной думы Виталий Милонов считает, что в России необходимо ужесточить ответственность за организацию и участие в незаконных митингах, чтобы уменьшить вмешательство США во внутренние дела страны. Политик заявил об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Летом 2019 года в Москве прошли незаконные митинги, главным инициатором которых выступила сторонница Алексея Навального Любовь Соболь. Скандальный блогер агитировала людей и призывала их к совершению противозаконных действий и применению силы против правоохранительных органов. Деятельность Соболь и Навального финансируется со стороны Запада. Таким образом США получают возможность вмешиваться во внутренние процессы, происходящие в России.

Милонов заявил, что ответственность за организацию незаконных митингов и участие в них необходимо ужесточить.

«Организаторы незаконных митингов — провокаторы. И те, кто представляют реальную опасность, остаются, мягко говоря, с неадекватно легким наказанием. Потому что это люди, которые перекрывают улицы, провоцируют чуть ли не массовые беспорядки. Они ограничиваются пятью или десятью днями административного ареста», — отметил депутат Госдумы.

Вмешательство США во внутренние процессы России нужно прекратить, заявил Милонов

По мнению Милонова, стоит обратить внимание не только на ужесточение наказания для организаторов митинга, но и на средства, которые они получают из-за границы. Депутат считает, что сведения о доходах должны подавать руководители общественно-политических организаций и те, кто организовывает митинги. Часто оказывается, что эти люди не получают официальную зарплату, но, при этом, имеют неплохие сбережения. Это означает, заявил Милонов, что они уклоняются от уплаты налогов и воруют деньги из бюджета страны.

В борьбе против вмешательства Запада в политические процессы России ключевую роль сыграет перекрытие каналов финансирования прозападных СМИ и так называемых «оппозиционеров».

«Да, есть внутренние силы, предатели, в том числе и предприниматели, которые активно помогают оппозиции. Но, конечно же, большинство этой шелупони финансируется из разных западных контор. И если бы мы не боялись исполнить закон и проверили, откуда тот же самый Борис Вишневский берет деньги на оплату армии блогеров, которые у него работают, мы бы многое интересное узнали», — заключил Милонов.

По мнению депутата Госдумы, в России действует целая финансовая империя, основанная на иностранных деньгах. Запад щедро спонсирует своих агентов на территории страны, они, в свою очередь, продолжают склонять народ к беспорядкам и противозаконным действиям против сотрудников правоохранительных органов.

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Автор: Роман Самойлов
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