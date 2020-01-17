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13:53   17 Января 2020
Россия

Политолог Простаков уверен, что РФ перенимает опыт Европы и заботится о безопасности Рунета

Политолог Простаков уверен, что РФ перенимает опыт Европы и заботится о безопасности Рунета

Российские власти усиленно работают над тем, чтобы обезопасить граждан страны от утечек информации в Сети, в этом уверен эксперт фонда «Народная дипломатия», политолог Сергей Простаков. 

Ранее аналитическая компания App Annie сообщила, что в 2019 году россияне потратили более одного миллиарда рублей на покупку мобильных приложений. При этом покупки внутри приложений не учитывались, а значит сумма может быть еще больше. За прошедший год траты российских пользователей на мобильные приложения выросли на 40 процентов. 

Политолог Простаков уверен, что РФ перенимает опыт Европы и заботится о безопасности Рунета

Сергей Простаков говорит, что Россия успешно перенимает опыт Европы и заботится о безопасности Рунета. По его словам, сохранность данных в интернете является одной из ключевых проблем на фоне того, как зарубежные спецслужбы постоянно пытаются этими данными завладеть.

«Россия в данном случае идет тем же путем, что и многие зарубежные страны, в особенности Евросоюз. Сохранность такой информации, безопасность ее использования сейчас в центре внимания многих государств», — передает слова Сергея Простакова iReactor.

Политолог Простаков уверен, что РФ перенимает опыт Европы и заботится о безопасности Рунета

Аналитик считает важным производить технический контроль за безопасностью работы в интернете, который прописан в законе об устойчивом Рунете. Простаков отметил, что российские власти сейчас усиленно работают над тем, как обезопасить граждан страны от того, чтобы информация не «утекала» в Сеть. 

«Закон об устойчивом Рунете относится к средствам обеспечения технического контроля над безопасностью, которые также необходимо развивать в соответствии с возникающими рисками», — резюмировал Сергей Простаков.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #рунет

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