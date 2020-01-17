США обвиняют РФ в нарушении перемирия, чтобы поддержать сирийских террористов

Несмотря на введенный режим прекращения огня в Сирии, террористы продолжают обстрелы в регионах. Сирийская арабская армия при поддержке РФ была вынуждена вступиться и защитить местных жителей. Однако США обвинили Россию в нарушении перемирия.

Военный эксперт, журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание, что именно Россия предложила перемирие идлибским террористам.

«Именно Россия предлагала боевикам в Идлибе решить вопрос так: кто не хочет воевать — штык в землю, выходите, никто не будет вас притеснять, занимайтесь мирной жизнью», — обратил внимание Баранец в беседе с «Народными новостями».

При этом руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортеус в своем Twitter обвинила именно Россию в нарушении перемирия в сирийской провинции Идлиб, не предоставив этому никаких доказательств. Политолог уверен, что США наговаривают на российских бойцов, которые борются с терроризмом, ведь сам Вашингтон поддерживает террористов.

«США заинтересованы в том, что эта бандитская клоака существовала. Почему? Потому что разгром бандформирований, засевших в Идлибе, будет означать полную победу и сирийской армии, и поддерживающей ее российской группировки над терроризмом Сирии», — объяснил Баранец.

Политолог напомнил, что США пришли в регион без приглашения, еще и воруют нефть сирийского народа. Поэтому Ближний Восток вправе требовать, чтобы США покинули регион. При этом президент США Дональд Трамп отказывается выводить войска с Ближнего востока. Более того, он требует оплатить стоимость американских аэродромов и военных баз в регионе.