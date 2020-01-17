Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
13:58   17 Января 2020
Весь мир

США обвиняют РФ в нарушении перемирия, чтобы поддержать сирийских террористов

США обвиняют РФ в нарушении перемирия, чтобы поддержать сирийских террористов

Несмотря на введенный режим прекращения огня в Сирии, террористы продолжают обстрелы в регионах. Сирийская арабская армия при поддержке РФ была вынуждена вступиться и защитить местных жителей. Однако США обвинили Россию в нарушении перемирия.

Военный эксперт, журналист и военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец обратил внимание, что именно Россия предложила перемирие идлибским террористам.

«Именно Россия предлагала боевикам в Идлибе решить вопрос так: кто не хочет воевать — штык в землю, выходите, никто не будет вас притеснять, занимайтесь мирной жизнью», — обратил внимание Баранец в беседе с «Народными новостями».

При этом руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортеус в своем Twitter обвинила именно Россию в нарушении перемирия в сирийской провинции Идлиб, не предоставив этому никаких доказательств. Политолог уверен, что США наговаривают на российских бойцов, которые борются с терроризмом, ведь сам Вашингтон поддерживает террористов.

«США заинтересованы в том, что эта бандитская клоака существовала. Почему? Потому что разгром бандформирований, засевших в Идлибе, будет означать полную победу и сирийской армии, и поддерживающей ее российской группировки над терроризмом Сирии», — объяснил Баранец.

Политолог напомнил, что США пришли в регион без приглашения, еще и воруют нефть сирийского народа. Поэтому Ближний Восток вправе требовать, чтобы США покинули регион. При этом президент США Дональд Трамп отказывается выводить войска с Ближнего востока. Более того, он требует оплатить стоимость американских аэродромов и военных баз в регионе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #терроризм #сирия #баранец

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...