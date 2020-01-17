Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что после Послания Федеральному собранию рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина повысился.

«Данные за 16-е число (января): 67 процентов одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64 процента», — отметил Федоров.

Путин огласил послание Федсобранию 15 января. На церемонии он инициировал ряд поправок в Конституцию России. Так, глава государства предложил на конституционном уровне ввести следующие правила для президента: проживание в РФ не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме этого, Путин согласился, что президент не должен возглавлять государство более двух сроков.

Для разработки поправок в Основной закон президент создал рабочую группу. Ожидается, что предложенные изменения вынесут на общественное обсуждение.