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13:08   17 Января 2020
Россия

Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Рейтинг Путина вырос после Послания Федеральному собранию

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что после Послания Федеральному собранию рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина повысился.

«Данные за 16-е число (января): 67 процентов одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64 процента», — отметил Федоров.

Путин огласил послание Федсобранию 15 января. На церемонии он инициировал ряд поправок в Конституцию России. Так, глава государства предложил на конституционном уровне ввести следующие правила для президента: проживание в РФ не менее 25 лет, отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство. Кроме этого, Путин согласился, что президент не должен возглавлять государство более двух сроков.

Для разработки поправок в Основной закон президент создал рабочую группу. Ожидается, что предложенные изменения вынесут на общественное обсуждение.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #путин #рейтинг #президент #вциом #федоров

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