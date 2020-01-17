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13:56   17 Января 2020
Россия

Вашингтон ради контроля над чужой нефтью останется в Ираке любыми способами

Вашингтон ради контроля над чужой нефтью останется в Ираке любыми способами

США стараются удержаться на Ближнем Востоке и игнорируют законные требования властей Ирака ради контроля над нефтью в этом регионе. Об этом заявил военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с iReactor в пятницу, 17 января. 

По словам эксперта, Ближний Восток — это центр большого региона, из которого Вашингтон может влиять на Центральную Азию, Африку, Европу, Индийский океан и Персидский Залив. 

Собеседник издания уверен, что Соединенные Штаты и дальше продолжат оставаться на Ближнем Востоке и игнорировать требования мирового сообщества. Америка будет цепляться за любую возможность, чтобы остаться в регионе. Этой стране плевать на просьбы иракских властей и международных организаций, отметил эксперт.

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«Их оттуда [США  — ред.] может выгнать только такое сопротивление, как было во Вьетнаме, например. Но готов ли Ирак и Иран на такое сопротивление  — это большой вопрос»,  — добавил Виктор Литовкин.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на собственные осведомленные источники в Пентагоне, сообщила, что США и Ирак возобновят совместные операции, которые были прерваны две недели назад. Информацию опровергли в пресс-службе верховного главнокомандующего иракскими вооруженными силами. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #ирак #политика #общество

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