Лавров назвал причиной трагедии с украинским «Боингом» человеческую ошибку

Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров назвал главной причиной крушения украинского «Боинга 737» человеческую ошибку. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает корреспондент «Политики сегодня».

«Я никого не хочу оправдывать, это человеческая ошибка. Иранская сторона рассмотрит все эти обращения, они признали, что это совершенно по ошибке», — заявил Лавров.

Дипломат обратил внимание, что все началось после того, как силы США по личному приказу президента Дональда Трампа убили иранского генерала Касема Сулеймани на территории Ирака. По мнению Лаврова, Иран ответил на убийство «выверено», предварительно предупредив Ирак. У российского МИД есть информация, что Иран ожидал еще один удар от Вашингтона.

И.о. российского министра отметил, что в таких ситуациях всегда присутствует нервозность и напряженность. Последствием этого стала человеческая ошибка, приведшая к трагедии с украинским «Боингом 737».

Лавров подчеркнул, что МИД России не делал никаких официальных заявлений касательно крушения.