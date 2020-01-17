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 Ян Цзечи представит Китай на встрече по Ливии в Берлине

Ян Цзечи представит Китай на встрече по Ливии в Берлине

13:02   17 Января 2020
Весь мир

Ян Цзечи представит Китай на встрече по Ливии в Берлине

Ян Цзечи представит Китай на встрече по Ливии в Берлине

Член Политбюро ЦК КПК Ян Цзечи представит Китай на конференции по Ливии в Берлине. Об этом в пятницу, 17 января, сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости. 

Отмечается, что глава канцелярии комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи примет участие в берлинской конференции по Ливии в качестве специального представителя председателя КНР Си Цзиньпина. К участию в мероприятии Цзечи пригласила германская сторона, заявил Шуан.

Идея провести конференцию по ситуации в Ливии 19 января в Берлине принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Для участия в мероприятии приглашены представители РФ, Турции, США, Египта, ООН и других стран. Противоборствующие стороны конфликта в Ливии — командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж — также подтвердили, что прибудут в Берлин.

Кризис в Ливии обострился в 2011 году после убийства лидера страны Муаммара Каддафи при содействии США.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #ливия #берлин #общество

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