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12:59   17 Января 2020
Весь мир

Министры иностранных дел 28 стран ЕС обсудят итоги конференции в Берлине 20 января

Министры иностранных дел 28 стран ЕС обсудят итоги конференции в Берлине 20 января

Министры иностранных дел 28 стран ЕС обсудят итоги конференции в Берлине в понедельник, 20 января. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии заседания совета глав дипведомств.

Сообщается, что Совет глав МИД ЕС обсудит состоявшуюся в Берлине конференцию по Ливии в ходе планового заседания, а также рассмотрит возможные меры поддержки для урегулирования ситуации в рамках ООН.

«Также министры  иностранных дел обсудят вопрос о том, какие дипломатические действия можно предпринять для деэскалации ситуации между противоборствующими сторонами в регионе», — заявил высокопоставленный представитель ЕС. 

Министры иностранных дел 28 стран ЕС обсудят итоги конференции в Берлине 20 января

В воскресенье, 19 января, в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель состоится конференция на тему Ливии. В ней подтвердили участие глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. В конференции поучаствуют президенты Турции Реджеп Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Борис Джонсон. 

Сейчас в Ливии благодаря договоренностям России и Турции соблюдается режим прекращения огня. 12 января в российской столице состоялись межливийские переговоры, в которых поучаствовали Саррадж и Хафтар. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#евросоюз #ес #мид #политика #ливия #весь мир

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