Министры иностранных дел 28 стран ЕС обсудят итоги конференции в Берлине 20 января

Министры иностранных дел 28 стран ЕС обсудят итоги конференции в Берлине в понедельник, 20 января. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Евросоюза в преддверии заседания совета глав дипведомств.

Сообщается, что Совет глав МИД ЕС обсудит состоявшуюся в Берлине конференцию по Ливии в ходе планового заседания, а также рассмотрит возможные меры поддержки для урегулирования ситуации в рамках ООН.

«Также министры иностранных дел обсудят вопрос о том, какие дипломатические действия можно предпринять для деэскалации ситуации между противоборствующими сторонами в регионе», — заявил высокопоставленный представитель ЕС.

В воскресенье, 19 января, в Берлине по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель состоится конференция на тему Ливии. В ней подтвердили участие глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. В конференции поучаствуют президенты Турции Реджеп Эрдоган и Франции Эммануэль Макрон, а также британский премьер Борис Джонсон.

Сейчас в Ливии благодаря договоренностям России и Турции соблюдается режим прекращения огня. 12 января в российской столице состоялись межливийские переговоры, в которых поучаствовали Саррадж и Хафтар.