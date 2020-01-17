США обвиняют Россию в нарушении перемирия в Сирии, чтобы отвлечь внимание общественности от новых провокаций, которые Вашингтон планирует на Ближнем Востоке, считает политолог Иван Аркатов.

Руководитель пресс-службы госдепа США Морган Ортеус в своем Twitter обвинила Россию в нарушении перемирия в сирийской провинции Идлиб, не предоставив никаких доказательств в защиту своего заявления. Информационные атаки и поведение США на Ближнем Востоке указывают на то, что Вашингтон планирует новые провокации в регионе.

После ракетного удара Ираном по военным базам США, Вашингтон решительно отрицал любые человеческие жертвы. Однако позже президент США Дональд Трамп все же признался о нескольких пострадавших американских солдатах.

«О чем это говорит? Сейчас США готовят площадку по подготовке действий против того же самого Ирана. Скорее всего, в ближайшие несколько дней мы что-то увидим. Какие-то действия США активные против Ирана или его представителей будут», — объясняет политолог в беседе с iReactor.

Ранее Сирийская арабская армия (САА) заявила о возобновлении военной операции в сирийской провинции Идлиб из-за непрекращающихся обстрелов со стороны террористических группировок в этом районе. Россия со всем своим военным контингентом поддерживает САА в борьбе с терроризмом по приглашению президента страны Башара Асада.