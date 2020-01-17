Навальный обратился за поддержкой к неоязычникам и славянским богам

Профессор Высшей школы экономики, политолог Олег Матвейчев невысоко оценил шансы блогера Алексея Навального вернуть под знамена представителей националистических кругов с помощью поста в Twitter о языческих славянских богах.

«В любых категориях есть какое-то количество дураков: и среди националистов, и среди школьников, и среди даже учителей и врачей бывают такие идиоты, которые могут на это все повестись. И мы видели, что какая-то часть, какие-тоодин-два процента в каждой категории Навальный собирает. Он может и один-два процента этих неоязычников и националистов под себя подобрать, почему нет», — считает эксперт.

«[2 процента] — это маленький процент, это именно самые из них маргиналы, самые, что называется, лохи, которые вообще ничего не соображают. Это как собаки Павлова, которым показали – лампочка зажглась, у них слюна отделилась. Им сказали "русские боги", и они такие "о, классно, наш человек", пароль пройден. Расчет именно на таких идиотов, и эти идиоты, конечно, всегда найдутся», — добавил Матвейчев.

До 2007 года блогер Навальный был завсегдатаем «Русских маршей». Позже начал пропускать мероприятия, сначала из-за болезней, а потом по политическим причинам — не хотел после второго места на мэрских выборах в Москве в 2013 году оказаться в окружении «зигующих школьников». Националистические взгляды в 2007 году стали причиной исключения Навального из партии «Яблоко».

Матвейчев склонен полагать, что интерес у Навального к националистам исключительно прагматический, так же как и к другим идеологиям. Блогер спекулировал на либеральных каких-то ценностях, прыгал в левую риторику, с темой отнять у богатых и поделить все. Он обращался к школьникам и говорил, что нужно легализовать марихуану. Сейчас неоязычников пытается дернуть, напомнил политолог.

«Недалеко то время, когда он геймеров будет цеплять, — это сто процентов. То есть Навальный прыгает по всем аудиториям и пытается зайти к ним с каким-то месседжем, что лишний раз показывает, что он обычная политическая проститутка и абсолютно циничный и безыдейный человек, готовый на все. Он и "Хайль, Гитлер", я думаю, будет готов кричать, если ему нужно будет к фашистам зайти», — подчеркнул Матвейчев.

Матвейчев прогнозирует, что идеологическая неразборчивость Навального не скажется на финансах блогера. Западные спонсоры, скорее всего продолжат финансировать проекты Навального, как делали это и раньше. Их цель – ослабить Россию, заставив всех бороться со всеми: левых, правых, либералов, богатых, бедных, мусульман и русских. Так Запад действовал на Украине, финансируя не только либералов, но и левых, и коммунистов, и фашистов, также он намерен действовать и у нас, заключил эксперт.