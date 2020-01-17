Лавров отметил прагматизм в отношениях между Россией и Германией

Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров заявил, что отношения России и Германии носят чисто рабочий характер и не нацелены на совершение прорыва в какой-либо области. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает корреспондент «Политики сегодня»

По оценке Лаврова, визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Москву и ее встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла в нормальном рабочем режиме. И.о. российского министра отметил, что у Германии есть своя позиция после государственного переворота на Украине.

«Не думаю, что контакты между президентом РФ и канцлером Германии должны быть нацелены на какой-то прорыв, они регулярно общаются на полях международных мероприятий и по телефону. Это рабочие отношения, есть санкции, есть позиция, которую заняла Германия после госпереворота на Украине», — сообщил Лавров.

По словам дипломата, после событий на Украине Германия «развела руками» и стала рассматривать украинский кризис с точки отсчета возвращения Крыма. Лавров отметил прагматизм в отношениях России и ФРГ. Подобные встречи Меркель с российским президентом не носят «экстраординарный характер».