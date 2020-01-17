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12:51   17 Января 2020
Весь мир

Лавров заявил о решающей победе над террористами в Сирии

Лавров заявил о решающей победе над террористами в Сирии

И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров сообщил о десяти тысячах «игиловцев»*, которые уже заключены в лагеря, и констатировал решающую победу в борьбе с террористами в Сирии. Об этом передает корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции.

«В борьбе с террористами достигнута решающая победа. Островки "игиловцев"* и "нусровцев"* блокированы. Около десяти тысяч "игиловцев"* сидят в лагерях под контролем курдских сил и сирийской демократической оппозиции. Однако поступает тревожная информация, что за определенную мзду Сирийские демократические силы [SDF] выпускают террористов, и те разъезжаются по другим местам», — отметил Лавров.

Также и.о. главы МИД РФ заявил, что кризис в Сирии находится в продвинутой стадии урегулирования несмотря на то, что направление экономического восстановления пока немного отстает.

* боевики группировок «Исламское государство» (ИГ) и «Джебхат ан-Нусра», запрещенных в РФ.

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Автор: Алина Бранцевич
#терроризм #сирия #лавров

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