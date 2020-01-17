Клишас опроверг информацию о поправке к Конституции про роспуск Госдумы

Сенатор Андрей Клишас назвал несоответствующей действительности информацию о том, что в поправках к Конституции будет положение о самороспуске Государственной думы. Об этом стало известно в пятницу, 17 января.

Ранее СМИ писали, что рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ планирует внести в Основной закон поправку о возможности самороспуска Госдумы.

Клишас назвал появившуюся новость анекдотом и призвал работников СМИ «не заниматься ерундой» и, тем более, не приписывать «эти глупости» рабочей группе.