Польша просит Запад поддержать свою позицию на Дне памяти жертв Холокоста, заявил Лавров

Польские власти в преддверии запланированных в Иерусалиме мероприятий в День памяти жертв Холокоста, пытается убедить западных коллег опираться в своих выступлениях на позицию Варшавы в противовес России.

Об этом, выступая в пятницу на большой пресс-конференции, посвященной внешнеполитической деятельности России в 2019 году, заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «Политики сегодня». По словам исполняющего обязанности главы ведомства, участие в международном мероприятии в память жертв Холокоста, которое пройдет в Иерусалиме на следующей неделе, примет президент РФ Владимир Путин, в то время как президент Польши Анджей Дуда уже сообщил, что не поедет туда.

«Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги (…) пытаются убедить западных участников этой церемонии — а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры — чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне», — отметил Лавров.

При этом высокопоставленный дипломат назвал подобные методы «совсем неприличными», учитывая то, в рамках какого события их предполагается применять.