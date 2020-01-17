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12:41   17 Января 2020
Весь мир

Лавров заявил, что Польша просит поддержать свою позицию на Дне памяти жертв Холокоста

Лавров заявил, что Польша просит поддержать свою позицию на Дне памяти жертв Холокоста

Польские власти в преддверии запланированных в Иерусалиме мероприятий в День памяти жертв Холокоста, пытается убедить западных коллег опираться в своих выступлениях на позицию Варшавы в противовес России.

Об этом, выступая в пятницу на большой пресс-конференции, посвященной внешнеполитической деятельности России в 2019 году, заявил и.о. министра иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «Политики сегодня». По словам исполняющего обязанности главы ведомства, участие в международном мероприятии в память жертв Холокоста, которое пройдет в Иерусалиме на следующей неделе, примет президент РФ Владимир Путин, в то время как президент Польши Анджей Дуда уже сообщил, что не поедет туда.

«Нам доподлинно известно, что наши польские коллеги (…) пытаются убедить западных участников этой церемонии — а там будут Соединенные Штаты и некоторые западные лидеры — чтобы они в своих выступлениях изложили польскую точку зрения на подходы России ко Второй мировой войне», — отметил Лавров.

При этом высокопоставленный дипломат назвал подобные методы «совсем неприличными», учитывая то, в рамках какого события их предполагается применять.

Польша просит Запад поддержать свою позицию на Дне памяти жертв Холокоста, заявил Лавров

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Автор: Александр Люблинский
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