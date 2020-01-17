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12:45   17 Января 2020
Россия

Рейтинг нашумевших российских фейк-ньюс опубликуют в марте

Рейтинг нашумевших российских фейк-ньюс опубликуют в марте

Рейтинг нашумевших фейковых новостей опубликуют в марте 2020 года, об этом рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

По словам Малькевича, в первом выпуске рейтинга самой «дикой лжи» будет десять фейковых новостей, которые вышли в первом квартале текущего года. По его данным, СМИ захлестнули фейк-ньюс, которые «журналисты» берут из соцсетей, не проверяя.

Рейтинг нашумевших российских фейк-ньюс опубликуют в марте

В пример Малькевич привел новость якобы из Ульяновска, которую опубликовали журналисты «Комсомольской правды в Казани». Общественник напомнил, что тогда появилась информация, будто родители учеников одной из местных школ просят уволить учительницу, которую дети «увидели» в магазине за выбором нижнего белья. Информацию распространили множество сайтов, но в социальных сетях тему нигде в открытом доступе не обсуждали. 

«Нам очень много поступает и подобных сообщений, мы их мониторим и скоро составим отдельный список за первый квартал 2020 года», — заявил общественник. 

Накануне Александр Малькевич рассказал, что в России на следующей неделе запустят два сайта для получения жалоб на оскорбление госсимволов и фейк-ньюс.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #общественная палата #малькевич #фейк-ньюс

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