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12:23   17 Января 2020
Ближнее зарубежье

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники советским воинам, которые погибли в ВОВ. Об этом передает специальный корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции.

«Наши польские коллеги, когда сносят памятники, излагают тоже свою позицию. Мол, Польша не подписывалась на сохранение памятников, которые стоят не на кладбище. Это мелочность какая-то. Мы говорим о людях, которые сложили головы за сохранение Европы», – заявил Лавров.

И.о. главы МИД РФ убежден, что принимая такие решения, власти стран должны придерживаться исторических фактов.

«Нужно опираться исключительно на исторические факты. Диалог на основе архивных документов… мы к нему всегда открыты», – подчеркнул Лавров.

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Автор: Алина Бранцевич
#польша #вов #лавров

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