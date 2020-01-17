И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники советским воинам, которые погибли в ВОВ. Об этом передает специальный корреспондент «Политики сегодня» с пресс-конференции.

«Наши польские коллеги, когда сносят памятники, излагают тоже свою позицию. Мол, Польша не подписывалась на сохранение памятников, которые стоят не на кладбище. Это мелочность какая-то. Мы говорим о людях, которые сложили головы за сохранение Европы», – заявил Лавров.

И.о. главы МИД РФ убежден, что принимая такие решения, власти стран должны придерживаться исторических фактов.