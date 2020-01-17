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12:14   17 Января 2020
Россия

Лавров заявил, что в Евросоюзе «расцветает неонацизм»

Лавров заявил, что в Евросоюзе «расцветает неонацизм»

Представители МИД Польши пытаются оболгать Россию и переманить на свою сторону западные страны. Об этом заявил в пятницу, 17 января, исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Как мы допустили то, что в Евросоюзе расцветает неонацизм? Стыдить ЕС мы можем и этим занимаемся, они опускают глаза в пол. Американцы не хотят ни в чем себя ограничивать, а украинцы не могут противостоять радикалам», — отметил Лавров.

Исполняющий обязанности главы МИД обратил внимание, что страны Прибалтики в этом вопросе «играют первую скрипку». Лавров считает, что попытки оболгать Россию будут продолжаться.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #польша #лавров #прибалтика #запад #мид рф

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