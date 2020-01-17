США используют союз с Японией для подтверждения линии сдерживания РФ — Лавров

Исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не подозревает японское руководство в злых умыслах в сторону России. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Лаврова, у России нет подозрений, что Япония вынашивает злые планы против Москвы. Вашингтон использует союз с этой страной, чтобы подтвердить линию о сдерживании РФ, однако нашей стране все равно хочется ясности в этом вопросе, отметил он.

Лавров напомнил, что вчера генеральный секретарь по национальной безопасности Сигэру Китамуро встретился с президентом РФ Владимиром Путиным.