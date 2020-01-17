Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР

Исполняющий обязанности главы российского министерства иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал убийство российских журналистов в ЦАР, которое произошло в 2018 году.

По словам Лаврова, МИД России не раз обращался в связи с этим вопросом для установления причин трагедии, а также неоднократно комментировал ситуацию.

«Цели поездки журналистов должны соответствовать реальным целям пересечения границ. В горячих точках нужно работать, хотя бы уведомляя российское государство», — передает слова Лаврова корреспондент «Политики сегодня».

Как отметил и.о. главы ведомства, посещение стран для создания журналистских материалов является правом представителей СМИ, но все же нужно, чтобы журналисты правильно указывали цели поездки.

В 2018 году в Центральноафриканскую республику (ЦАР) прибыли российские журналисты Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко. Они собирались снимать репортаж и поехали туда для работы, но попали в страну по туристическим визам, скрывая настоящую причину своего нахождения в чужом государстве. В самое опасное место мира они отправились по приказу олигарха Михаила Ходорковского, чтобы создать материал для пророссийских СМИ.

Замглавы СК РФ Игорь Краснов заявил, что трое отправившихся в ЦАР российских журналистов стали жертвами ограбления со стороны местных бандитов, орудовавших в регионе.