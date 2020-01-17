Команда «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова взяла ралли «Дакар-2020» среди грузовиков

Победителем шестого этапа ралли-рейда «Дакар-2020» в зачете грузовиков стала российская команда «КАМАЗ-мастер» под руководством Андрея Каргинова. В этом году соревнования впервые проходя в Саудовской Аравии.

В состав команды «КАМАЗ-мастер» также входит механик Игорь Леонов и штурман Андрей Мокеев. Каргинов преодолел всю дистанцию спецучастка за 4 часа 56 минут 18 секунд. Вторым в зачете стал соотечественник Антон Шибалов. Тройку лидеров замкнул экипаж белорусской команды «МАЗ-СПОРТавто».