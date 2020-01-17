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12:13   17 Января 2020
Россия

Лавров призвал не строить прогнозы об отношениях США и РФ

Лавров призвал не строить прогнозы об отношениях США и РФ

И.о. главы МИД РФ Сергей Лавров назвал неблагодарным делом строить прогнозы о том, как поведут себя США в отношениях с Россией.

«Очень неблагодарное дело строить прогнозы, особенно на будущее, – процитировал Лавров российского государственного деятеля Виктора Черномырдина. – Строить прогнозы, как поведут себя наши американские коллеги, очень сложно».

Ранее Лавров заявлял, что Россия не стремится к конфронтации с США и готова к совместному поиску решений проблем, при этом Москва будет адекватно реагировать на агрессивные выпады Вашингтона.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #сша #лавров

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