Запад пытается сдержать становление крупных держав — Лавров

США предпочитают один на один разбираться со своими конкурентами вместо того, чтобы решать возникающие проблемы в мировой торговле. Об этом в пятницу, 17 января, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Лаврова, Запад пытается сдержать становление крупных держав в мире. Вашингтон разбирается со своими конкурентами «один на один», вместо того, чтобы решать возникающие в мировой торговле проблемы, считает он. Дипломат также заявил, что делать какие-то прогнозы на будущее — трудно.