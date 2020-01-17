Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

 Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР

Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР
Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

 Британского посла хотят выслать из Ирана

Британского посла хотят выслать из Ирана
Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

 Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР

Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР
Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

 Британского посла хотят выслать из Ирана

Британского посла хотят выслать из Ирана
12:04   17 Января 2020
Россия

Запад пытается сдержать становление крупных держав — Лавров

Запад пытается сдержать становление крупных держав — Лавров

США предпочитают один на один разбираться со своими конкурентами вместо того, чтобы решать возникающие проблемы в мировой торговле. Об этом в пятницу, 17 января, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент Федерального агентства новостей. 

По мнению Лаврова, Запад пытается сдержать становление крупных держав в мире. Вашингтон разбирается со своими конкурентами «один на один», вместо того, чтобы решать возникающие в мировой торговле проблемы, считает он. Дипломат также заявил, что делать какие-то прогнозы на будущее — трудно.

«Как сказал Черномырдин: "Очень неблагодарное дело строить прогнозы, особенно на будущее"», — заявил Лавров.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #лавров #политика #общество #весь мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...