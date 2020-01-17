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12:00   17 Января 2020
Россия

Лавров заявил, что решающую роль в ливийском кризисе сыграло НАТО

Лавров заявил, что решающую роль в ливийском кризисе сыграло НАТО

Решающую роль в ливийском кризисе сыграла не Италия, а НАТО, об этом в ходе пресс-конференции заявил и.о. министра иностранных дел РФ Сергей Лавров. 

По словам Лаврова, было много попыток оказать содействие ливийским сторонам, в том числе договоренности в начале 2019 года в Абу-Даби, которые выполнены не были. Также и.о. министра напомнил о состоявшейся конференции на тему Ливии в Париже. 

«Дипломатия процесс постепенный. Мы в ответ на предложения наших турецких коллег пригласили представителей Востока и Запада, мы часов семь вели переговоры. Есть текст, который нам кажется вполне сбалансированным», — передает слова Сергея Лаврова корреспондент «Политики сегодня». 

Лавров: Решающую роль в ливийском кризисе сыграла не Италия, а НАТО

Также Сергей Лавров рассказал, что Россия с самого начала поддержала конференцию в Берлине, инициатором которой выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. 

«Россия принимала участие во всех пяти подготовительных встречах. Документы выглядят согласованными. Теперь главное, чтобы ливийские стороны не повторяли своих прошлых ошибок. Пока отношения между ними очень напряженные, они даже не хотят в одной комнате находиться», — рассказал и.о. главы российского внешнеполитического ведомства.

Сейчас в Ливии благодаря договоренностям России и Турции соблюдается режим прекращения огня. 12 января в Москве прошли межливийские переговоры, в которых поучаствовал глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж и фельдмаршал Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #лавров #политика #ливия

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