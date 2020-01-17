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11:53   17 Января 2020
Россия

Сверхтяжелая ракета «Енисей» будет стоить меньше американской SLS, заявил Рогозин

Сверхтяжелая ракета «Енисей» будет стоить меньше американской SLS, заявил Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что российская сверхтяжелая ракета «Енисей» будет стоить дешевле американской SLS (Space Launch System).

Рогозин поддержал мнение Илона Маска, который ранее высказывался о слишком большой стоимости одного запуска тяжелой ракеты-носителя SLS. Американская ракета разработана специалистами корпорацией Boeing для доставки астронавтов на Луну. Рогозин отметил, что такие высокие расходы не потянут даже США с их мощной экономикой.

«Наш «сверхтяж» будет стоить намного меньше американской SLS, но уже сейчас надо заложить решения, которые сделают «Енисей» еще более конкурентоспособным», — написал Рогозин в Twitter.

Роскосмос в 2018 году заказал эскиз сверхтяжелой ракеты у ракетно-космической корпорации «Энергия». Цена контракта составила более полутора миллиарда рублей. Рогозин ранее отмечал, что «Енисей» будет собран по принципу высокотехнологичного «конструктора» — каждая из частей ракеты будет изготовлена как самостоятельное изделие. Первый запуск назначен на 2028 год согласно Федеральной целевой программе.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #ракета #рогозин #роскосмос #енисей #илон маск

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