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Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР
Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

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Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

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Британского посла хотят выслать из Ирана
11:49   17 Января 2020
Россия

Лавров осудил США за невыдачу виз дипломатам из «неугодных» стран

Лавров осудил США за невыдачу виз дипломатам из «неугодных» стран

Вашингтон откровенно злоупотребляет привилегией страны, где расположена ООН, не выдавая визы дипломатам из «неугодных» стран. Об этом в пятницу, 17 января, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Политики сегодня».

По словам Лаврова, американцы, используя секретариат ООН, пытаются продвигать свои интересы, в том числе на постсоветском пространстве. Дипломат подчеркнул, что Штаты для своих целей создают биолаборатории. 

Ранее исполняющий обязанности главы МИД России прокомментировал стадию сирийского кризиса, отметив, что в борьбе с терроризмом достигнута решающая победа.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #лавров #политика #общество #весь мир

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