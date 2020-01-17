Лавров осудил США за невыдачу виз дипломатам из «неугодных» стран

Вашингтон откровенно злоупотребляет привилегией страны, где расположена ООН, не выдавая визы дипломатам из «неугодных» стран. Об этом в пятницу, 17 января, заявил исполняющий обязанности главы МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «Политики сегодня».

По словам Лаврова, американцы, используя секретариат ООН, пытаются продвигать свои интересы, в том числе на постсоветском пространстве. Дипломат подчеркнул, что Штаты для своих целей создают биолаборатории.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД России прокомментировал стадию сирийского кризиса, отметив, что в борьбе с терроризмом достигнута решающая победа.