Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

И. о. главы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поучаствует в берлинских переговорах по Ливии 19 января.

«Важно, чтобы после конференции по Ливии в Берлине стороны конфликта не повторяли ошибок и не выдвигали дополнительных ошибок», – заявил Лавров журналистам на пресс-конференции в пятницу.

19 января в Берлине состоится международная конференция о разрешении конфликта в Ливии. В ней примут участие представители России, Турции, США, Египта, ООН и ЕС. Также на конференции будут присутствовать делегации противоборствующих сторон – командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж.

По инициативе президента РФ Владимира Путина с 12 января в Ливии действует режим прекращения огня. 13 января в Москве прошли переговоры по урегулированию ситуации в Ливии, в которой приняли участие представители России, Турции и Ливии.