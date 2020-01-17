Производство новейшего спортивного пистолета «Аспид» начнется в 2021 году

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) запустит серийное производство новейшего спортивного пистолета «Аспид» на базе армейского «Удава». Производство начнется в 2021 году, сообщают в пресс-службе Ростеха.

Тактико-техническое задание на разработку спортивного пистолета утвердил ЦНИИточмаш совместно с Федерацией практической стрельбы России. Разработка нового 9х19-миллиметрового спортивного пистолета под шифром «Аспид» началась еще в 2019 году. Он создается на базе армейского пистолета «Удав» калибра 9х21 миллиметров. Осенью 2019 года «Удав» успешно завершил опытно-войсковую эксплуатацию.

«Уже сейчас можно сказать, что "Аспид" станет одним из лучших в классе спортивного оружия калибра 9х19 миллиметров. Растущий спрос открывает для нового пистолета большие перспективы внутри страны, а его тактико-технические характеристики позволят успешно конкурировать с аналогами на зарубежных рынках гражданской стрелковой продукции», — заявил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Пистолет разрабатывается в трех вариантах для применения в разных дисциплинах практической стрельбы: стандартный, серийный и серийный с оптическим прицелом. Стандартный «Аспид» будет оснащен магазином на 22 патрона. На облегченном варианте спортивного пистолета будут находиться крепления для коллиматорного прицела.

Пистолет можно будет легко подогнать под каждого стрелка благодаря специальной накладки на рукоять. Масса «Аспида» без патронов будет составлять от 800 до 1 100 граммов в зависимости от комплектации.