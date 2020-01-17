Сирийский кризис находится в продвинутой стадии урегулирования, об этом в ходе пресс-конференции заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, в вопросе по сирийскому урегулированию немного отстает направление экономического восстановления. Как отметил Лавров, страны региона и Запада выдвигают предварительные условия.

«Главное, что в борьбе с терроризмом достигнута решающая победа», — передает слова Сергея Лаврова корреспондент «Политики сегодня».

Как отмечает и.о. главы МИД России, сейчас террористы в Сирии находятся по большей части в лагерях. При этом оттуда поступают данные, что за определенную сумму Демократические силы Сирии (SDF) выпускают бандитов, которые начинают расселяться на других территориях.

Лавров также подчеркнул, что Россия оказывает содействие в восстановлении систем жизнеобеспечения в Сирии.