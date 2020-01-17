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11:36   17 Января 2020
Россия

Эксперты обнаружили Android-приложения, «съедающие» заряд батареи гаджетов

Эксперты обнаружили Android-приложения, «съедающие» заряд батареи гаджетов

Компания Bitdefender выявила приложения для Android, способствующие очень быстрой разрядке аккумулятора смартфона. Соответствующий список программ был опубликован на сайте компании в пятницу, 17 января. 

Как сообщают эксперты, среди таких программ есть и офисные утилиты, и игры. Они также обнаружили специфический алгоритм, который показывает рекламу. Отмечается, что в первые двое суток после установки приложения показывают баннеры в небольшом количестве, однако их число со временем растет.

Реклама показывается хаотично, поэтому встроенные инструменты, отвечающие за безопасность Android, не могли найти шаблоны их отображения, а также обнаружить приложение-источник. По словам специалистов, эти программы, несмотря на то, что относятся к «потенциально опасным», не вредоносные. Подобные приложения создаются ради агрессивной рекламы, уточняет компания.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #весь мир #android

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