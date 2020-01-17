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Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

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Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

 Британского посла хотят выслать из Ирана

Британского посла хотят выслать из Ирана
11:35   17 Января 2020
Весь мир

Британского посла хотят выслать из Ирана

Британского посла хотят выслать из Ирана

Глава Совета экспертов шариата Ирана Аятолла Ахмад Джаннати считает, что посла Великобритании нужно выслать из страны из-за его присутствия на митинге около университета в Тегеране.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того, как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый лайнер «Международных авиалиний Украины». Посла Британии в Иране Роберта Макэйра задержали на протесте 8 января. Дипломат отверг все обвинения и заверил, что пришел на поминальную службу по жертвам крушения украинского «Боинга 737».

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили подтвердил, что правительство рассматривает возможность высылки британского посла.

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Автор: Алина Бранцевич
#иран #британия #посол #аятолла

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