Британского посла хотят выслать из Ирана

Глава Совета экспертов шариата Ирана Аятолла Ахмад Джаннати считает, что посла Великобритании нужно выслать из страны из-за его присутствия на митинге около университета в Тегеране.

Жители нескольких городов Ирана вышли на протестные акции после того, как иранские военные взяли на себя ответственность за сбитый лайнер «Международных авиалиний Украины». Посла Британии в Иране Роберта Макэйра задержали на протесте 8 января. Дипломат отверг все обвинения и заверил, что пришел на поминальную службу по жертвам крушения украинского «Боинга 737».

Ранее официальный представитель судебной власти Ирана Голям Хосейн Эсмаили подтвердил, что правительство рассматривает возможность высылки британского посла.