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11:15   17 Января 2020
Весь мир

Китай приветствует Мишустина на посту российского премьера

Китай приветствует Мишустина на посту российского премьера

Утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства России приветствуется в Китае. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Китай приветствует господина Мишустина в должности нового премьер-министра России. Мы верим, что под его руководством новое правительство добьется новых успехов в развитии страны», — заявил Шуан.

По словам дипломата, Китай хотел бы усилить сотрудничество с Россией для выполнения новых целей в двусторонних отношениях.

Президент России Владимир Путин указом утвердил Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте президента 16 января.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #мид #китай #сотрудничество #мишустин

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