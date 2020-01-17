Китай приветствует Мишустина на посту российского премьера
Утверждение кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства России приветствуется в Китае. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
«Китай приветствует господина Мишустина в должности нового премьер-министра России. Мы верим, что под его руководством новое правительство добьется новых успехов в развитии страны», — заявил Шуан.
По словам дипломата, Китай хотел бы усилить сотрудничество с Россией для выполнения новых целей в двусторонних отношениях.
Президент России Владимир Путин указом утвердил Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. Соответствующую информацию опубликовали на официальном сайте президента 16 января.