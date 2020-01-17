«Открытая Россия» предложила менять в Конституцию в интересах Ходорковского, а не россиян

Послание президента Федеральному собранию и объявленные изменения в Конституции заставили спорить, обсуждать и делиться выводами людей из самых разных политических лагерей, несмотря на то, что пока текст поправок никто не видел даже в набросках.

Одна предпочитают заранее критиковать изменения, кто-то уверен, что некоторые статьи написанной почти 30 лет назад Конституции давно было пора пересмотреть. Но председатель признанной нежелательной организации «Открытая Россия» Анастасия Бирюкова пошла дальше всех, и предложила подписчикам поучаствовать в создании альтернативного варианта поправок.

Буракова оговаривает, что предложение касается практикующих юристов, ученых и политиков, хотя ссылка на документ с формой доступна всем.

В чьих интересах «Открытая Россия» сочиняет свои поправки – догадаться несложно, поскольку эту организацию создал и спонсирует бежавший за рубеж олигарх Михаил Ходорковский. Сам он пока не делал программных заявлений, хотя обещал их подготовить, но вчера побеседовал с новой надеждой оппозиционной журналистики Егором Жуковым на «Эхе Москвы».

Он вновь заметил, что считает линию развития страны постепенным отказом от самой идеи правового государства.

Буракова чувствительна к настроению главного спонсора и заказчика, поэтому предупредила его желание верно – если и менять основной закон, то ни в коем случае нельзя забывать об интересах «лучших людей России», вынужденных жить за рубежом, главный из которых – сам Ходорковский. Пусть олигарх и понимает, что настоящая цена всем поступившим в блоге Бураковой предложениям — ноль, ему должен быть приятен сам факт. Не каждый день Кремль дарит ему повод выйти из тени и вволю поговорить с позиции «совести нации» в изгнании.