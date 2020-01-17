Американский генконсул во Владивостоке поучаствовал в Крещенских купаниях
Американский генконсул во Владивостоке Луис Кришок поучаствовал в Крещенских купаниях в преддверии праздника, сообщает дипведомство в странице в Facebook.
Как передает консульство, в купаниях поучаствовали также сотрудники дипмиссии вместе с генконсулом.
«Результаты были потрясающие!» — указывается в сообщении Генконсульства.
Дипломат Луис Кришок последовал примеру своего предшественника: бывший американский генконсул во Владивостоке Майкл Кийс каждый год участвовал в Крещенских купаниях во время своей работы в России.
Ранее министерство иностранных дел РФ предложило новому послу США в Москве Джону Салливану нырнуть с головой в российские реалии и поучаствовать в Крещенских купаниях на предстоящих выходных. Салливан прилетел в Москву накануне, 16 января.