Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

 Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР

Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР
Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

 Британского посла хотят выслать из Ирана

Британского посла хотят выслать из Ирана
Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

Лавров не ответил на вопрос, останется ли он в новом правительстве

 Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР

Лавров указал на промахи в организации поездки российских журналистов в ЦАР
Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочностью решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

Лавров подтвердил свое участие в берлинской конференции по Ливии 19 января

 Британского посла хотят выслать из Ирана

Британского посла хотят выслать из Ирана
11:16   17 Января 2020
Россия

Американский генконсул во Владивостоке поучаствовал в Крещенских купаниях

Американский генконсул во Владивостоке поучаствовал в Крещенских купаниях

Американский генконсул во Владивостоке Луис Кришок поучаствовал в Крещенских купаниях в преддверии праздника, сообщает дипведомство в странице в Facebook.

Как передает консульство, в купаниях поучаствовали также сотрудники дипмиссии вместе с генконсулом. 

«Результаты были потрясающие!» — указывается в сообщении Генконсульства.

Дипломат Луис Кришок последовал примеру своего предшественника: бывший американский генконсул во Владивостоке Майкл Кийс каждый год участвовал в Крещенских купаниях во время своей работы в России. 

Ранее министерство иностранных дел РФ предложило новому послу США в Москве Джону Салливану нырнуть с головой в российские реалии и поучаствовать в Крещенских купаниях на предстоящих выходных. Салливан прилетел в Москву накануне, 16 января. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #владивосток #общество #посол сша #крещенские купания

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...