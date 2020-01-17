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11:09   17 Января 2020
Россия

Первые курилки снова открылись в Шереметьеве

Первые курилки снова открылись в Шереметьеве

Несколько комнат для курения снова заработали в московском аэропорту Шереметьево, подтвердил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

Сообщалось, что на территории аэропорта Шереметьево планировалось открыть 14 курительных комнат. По новому закону, для этого придется сделать стены в курилках непрозрачными и оборудовать помещения хорошей вентиляционной системой.

23 декабря Совет Федерации принял закон, по которому решили вернуть курилки в аэропорты почти пять лет спустя после их закрытия. 28 декабря президент России Владимир Путин подписал документ, разрешающий вернуть курилки в аэропорты.

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Автор: Алина Бранцевич
#шереметьево #аэропорты #курилки

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