Несколько комнат для курения снова заработали в московском аэропорту Шереметьево, подтвердил генеральный директор аэропорта Михаил Василенко.

Сообщалось, что на территории аэропорта Шереметьево планировалось открыть 14 курительных комнат. По новому закону, для этого придется сделать стены в курилках непрозрачными и оборудовать помещения хорошей вентиляционной системой.

23 декабря Совет Федерации принял закон, по которому решили вернуть курилки в аэропорты почти пять лет спустя после их закрытия. 28 декабря президент России Владимир Путин подписал документ, разрешающий вернуть курилки в аэропорты.