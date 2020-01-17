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11:22   17 Января 2020
Россия

Россия готовит максимально представительную делегацию на конференцию в Берлин

Россия готовит максимально представительную делегацию на конференцию в Берлин

Россия будет представлена на максимально высоком уровне на конференции по Ливии в Берлине. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает РИА Новости, ссылаясь на дипломатический источник.

«Уровень будет максимально высокий», — цитирует агентство источника.

Конференция по урегулированию в Ливии пройдет 19 января в Берлине. Инициатором ее проведения выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель. В мероприятии примут участие Россия, Турция, США, Египет, ООН и ЕС.

Ранее российский лидер Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Реджеп Эрдоган выступили с дипломатическим призывом прекратить огонь в Ливии с 12 января в 00:00, а также сесть за стол переговоров сторонам конфликта.

13 января в Москве прошли переговоры, в которых участвовали противоборствующие стороны — командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и глава так называемого Правительства национального согласия Файез Саррадж.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #берлин #общество

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