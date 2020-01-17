Обвиняя Москву и Дамаск в нарушении перемирия, Штаты пытаются удержаться в Сирии

США, чувствуя, что они теряют позиции на Ближнем Востоке, используют свое проверенное оружие – информационные атаки. Именно с этим связаны обвинения Госдепа в адрес РФ и сирийского правительства в нарушении перемирия в провинции Идлиб.

Такое мнение в беседе с ИА «Политика сегодня» высказал в пятницу специалист по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. Ранее она в своем Twitter написала, что Вашингтон осуждает нарушение перемирия в сирийской провинции Идлиб и призывает Россию и сирийское правительство «прекратить жестокие атаки».

По мнению эксперта, Соединенные Штаты всеми силами пытаются оправдаться и соблюсти при этом свои корыстные интересы на востоке Сирии.

«Американцы, когда видят, что их вытесняют со всех сторон, и они видят, что в Идлибе скоро будет проигрывать, прибегают ко всему – на войне, как говорится, все средства хороши. У них сейчас в руках самое мощное оружие — это СМИ, и они используют его, чтобы обвинить всех: и Россию, и Сирию, и всех, кроме себя, чтобы осуществить свои корыстные цели на востоке Сирии», — сказал Курбанов.

Сирийская правительственная армия, добавил эксперт, действительно пошла в атаку, но у нее просто не было другого выхода, так как боевики нарушают установленный там режим прекращения огня. И вообще, Дамаску нужно решать вопрос с Идлибом, ведь террористы не могут оставаться там бесконечно.

«Идлиб же это не отдельная страна в Сирии, она должна подчиняться центральным властям. Оппозиция – не оппозиция, тут или они, или их, и Россия это тоже понимает. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы центральное правительство дало возможность провинции выйти из-под контроля», — подчеркнул эксперт.

Курбанов напомнил, что Россия действует в Сирии по просьбе легитимного сирийского правительства, помогая бороться с международным терроризмом.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики совершили 60 обстрелов мирных жителей в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. При этом Боренков опроверг информацию ряда СМИ о том, что российские ВКС якобы нанесли удары. По его словам, «с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют».