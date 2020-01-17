Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

Температурный рекорд 95-летней давности зафиксирован в Москве

 Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году

Щедрые вложения Ходорковского через Мохова не помогут Соболь пройти в Госдуму в 2021 году
Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

Лавров назвал мелочным решение Польши снести памятники солдатам ВОВ

 Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Украинский премьер Гончарук подал в отставку
Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Коротченко заявил, что требовать компенсации от США за крушение «Боинга 737» бесполезно

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы

Голосовой помощник Siri перепутал гимн СССР с национальными гимнами Эстонии и Литвы
14:03   17 Января 2020
Весь мир

Обвиняя Москву и Дамаск в нарушении перемирия, Штаты пытаются удержаться в Сирии

Обвиняя Москву и Дамаск в нарушении перемирия, Штаты пытаются удержаться в Сирии

США, чувствуя, что они теряют позиции на Ближнем Востоке, используют свое проверенное оружие – информационные атаки. Именно с этим связаны обвинения Госдепа в адрес РФ и сирийского правительства в нарушении перемирия в провинции Идлиб.

Такое мнение в беседе с ИА «Политика сегодня» высказал в пятницу специалист по Ближнему Востоку, политолог Маис Курбанов, комментируя заявление главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. Ранее она  в своем Twitter написала, что Вашингтон осуждает нарушение перемирия в сирийской провинции Идлиб и призывает Россию и сирийское правительство «прекратить жестокие атаки».

По мнению эксперта, Соединенные Штаты всеми силами пытаются оправдаться и соблюсти при этом свои корыстные интересы на востоке Сирии.

«Американцы, когда видят, что их вытесняют со всех сторон, и они видят, что в Идлибе скоро будет проигрывать, прибегают ко всему – на войне, как говорится, все средства хороши. У них сейчас в руках самое мощное оружие — это СМИ, и они используют его, чтобы обвинить всех: и Россию, и Сирию, и всех, кроме себя, чтобы осуществить свои корыстные цели на востоке Сирии», — сказал Курбанов.

Обвиняя Москву и Дамаск в нарушении перемирия, Штаты пытаются удержаться в Сирии

Сирийская правительственная армия, добавил эксперт, действительно пошла в атаку, но у нее просто не было другого выхода, так как боевики нарушают установленный там режим прекращения огня. И вообще, Дамаску нужно решать вопрос с Идлибом, ведь террористы не могут оставаться там бесконечно.

«Идлиб же это не отдельная страна в Сирии, она должна подчиняться центральным властям. Оппозиция – не оппозиция, тут или они, или их, и Россия это тоже понимает. Ни в одной стране мира нет такого, чтобы центральное правительство дало возможность провинции выйти из-под контроля», — подчеркнул эксперт.

Курбанов напомнил, что Россия действует в Сирии по просьбе легитимного сирийского правительства, помогая бороться с международным терроризмом.

Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков сообщил, что боевики совершили 60 обстрелов мирных жителей в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. При этом Боренков опроверг информацию ряда СМИ о том, что российские ВКС якобы нанесли удары. По его словам, «с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #сирия #идлиб #политика #госдеп #весь мир #нарушение перемирия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...