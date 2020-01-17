Эксперты Роскачества посоветовали не пользоваться банкоматами на улицах, это убережет клиентов от действий мошенников. Как отметили специалисты ведомства, сейчас преступники стали активно устанавливать на уличных банкоматах считыватели на картоприемник и накладную клавиатуру, которая запоминает ПИН-коды.

Россиянам порекомендовали использовать банкоматы внутри банков: мошенники боятся устанавливать на них стороннее оборудование, ведь рядом находятся сотрудники учреждения и в любой момент они могут оказаться около банкомата.

Специалисты также советуют вставлять карту в устройство только тогда, когда на экране есть заставка банка. Кроме того, при вводе ПИН-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой, чтобы сзади стоящий человек не увидел вводимые вами цифры.

Эксперты советуют при обнаружении на банкомате наклеенного скотча или других посторонних предметов, не пользоваться устройством, а лучше сразу позвонить в банк и сообщить о том, что вы увидели. Если вы увидели посторонние устройства уже после того, как поместили карту в банкомат, экстренно доставать ее нельзя, нужно сразу позвонить в банк и заблокировать ее или сделать это самостоятельно в мобильном приложении.