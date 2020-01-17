Эксперты Роскачества посоветовали не пользоваться банкоматами на улицах
Эксперты Роскачества посоветовали не пользоваться банкоматами на улицах, это убережет клиентов от действий мошенников. Как отметили специалисты ведомства, сейчас преступники стали активно устанавливать на уличных банкоматах считыватели на картоприемник и накладную клавиатуру, которая запоминает ПИН-коды.
Россиянам порекомендовали использовать банкоматы внутри банков: мошенники боятся устанавливать на них стороннее оборудование, ведь рядом находятся сотрудники учреждения и в любой момент они могут оказаться около банкомата.
Специалисты также советуют вставлять карту в устройство только тогда, когда на экране есть заставка банка. Кроме того, при вводе ПИН-кода нужно прикрывать клавиатуру рукой, чтобы сзади стоящий человек не увидел вводимые вами цифры.
Эксперты советуют при обнаружении на банкомате наклеенного скотча или других посторонних предметов, не пользоваться устройством, а лучше сразу позвонить в банк и сообщить о том, что вы увидели. Если вы увидели посторонние устройства уже после того, как поместили карту в банкомат, экстренно доставать ее нельзя, нужно сразу позвонить в банк и заблокировать ее или сделать это самостоятельно в мобильном приложении.