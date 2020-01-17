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10:55   17 Января 2020
Россия

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы

Минобороны России рассекретило документы об освобождении Варшавы от фашистов в честь 75-летия событий Второй мировой войны. Об этом в пятницу, 17 января, сообщает РИА Новости. 

Уникальные документы из фондов Центрального архива военного ведомства легли в основу нового исторического раздела, сообщает агентство. Документы содержат подборку о Варшавском восстании, которое проходило с 1 августа по 2 октября 1944 года.

«О мощной немецко-фашистской обороне, которую взломали войска Красной армии при освобождении Варшавы, рассказывают кадры фотоальбома оперативного управления 1-го Белорусского фронта»,  — пишет СМИ.

В Минобороны также сообщили, что в фотоальбоме собраны редкие кадры, на которых изображены прорыв обороны, последствия штурма и артиллерийской подготовки. 

Кроме этого, раздел содержит документы, где описываются зверства фашистов в Польше, а также террористическая деятельность отрядов Армии Крайова в тылу Красной армии на территории Польши, Литвы и Белоруссии в период с 1944 по 1945 года.

Российское ведомство отмечает, что рассекретило данные ради защиты исторической правды, а также противодействия фальсификациям истории и попыткам пересмотра результатов Второй мировой войны.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #минобороны #политика #вторая мировая война #общество

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