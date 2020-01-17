Украинский премьер Гончарук подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук уходит в отставку.

Об этом сам Гончарук сообщило в пятницу на своей странице в социальной сети Facebook. ПРи этом пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского сообщила, что глава государства получил заявление главы Кабмина об отставка и рассмотрит его надлежащим образом.

Накануне поздно вечером на официальном сайте президента Украины была размещена петиция с предложением уволить нынешнего главу правительства.