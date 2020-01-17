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10:36   17 Января 2020
Россия

Путин поздравил с 60-летним юбилеем Игоря Николаева

Путин поздравил с 60-летним юбилеем Игоря Николаева

Российский лидер Владимир Путин в поздравлении с юбилеем композитора Игоря Николаева отметил щедрый музыкальный талант певца. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля в пятницу, 17 января. 

Николаев успешно реализовал свой творческий потенциал и состоялся как «замечательный певец и композитор», отметил в поздравлении с 60-летним юбилеем президент России.

«Щедрый музыкальный талант, плодотворное сотрудничество с известными поэтами-песенниками и легендарными российскими исполнителями снискали вам искреннюю, непреходящую любовь поклонников эстрадного искусства», — сказано в телеграмме.

Глава государства в заключение пожелал певцу здоровья, а также бесконечного вдохновения. Напомним, в пятницу заслуженный деятель искусств отмечает 60-летний юбилей. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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