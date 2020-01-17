Восемь населенных пунктов в Оренбургской области остались без электричества

Неблагоприятные погодные условия в Оренбургской области привели к тому, что жители восьми населенных пунктов оказались отрезаны от подачи электроэнергии.

Об этом в пятницу утром сообщает Главное управление МЧС по Оренбургской области.

«В 09.30 (7.30 по московскому времени) из-за обледенения линий электропередач, произошло аварийное отключение электроэнергии в восьми населенных пунктах Тоцкого района», — говорится в сообщении.

Там же уточняется, что речь идет о поселке Глубинный и о селах Ковыляевка, Малая Ремезенка, Марковка, Невежкино, Павло-Антоновка, Приютное и Саиновка. При этом без света оказались две средние школы – Приютинская и Павлово-Антоновская.

Накануне, 16 января, на Оренбургскую область обрушилась непогода – обильные снегопады и метели, сопровождаемые сильным ветром и гололедицей. При этом синоптики прогнозируют ухудшение ситуации в пятницу, 17 января, когда порывы ветра в регионе будут достигать 26 метров в секунду.