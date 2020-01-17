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10:26   17 Января 2020
Россия

РФ заподозрила Британию в ведении двойной игры по Ирану и работе по повестке США — Рябков

РФ заподозрила Британию в ведении двойной игры по Ирану и работе по повестке США — Рябков

Россия заподозрила Великобританию в ведении двойной игры по Ирану, заявил и.о. заместителя министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По словам Рябкова, Москва подозревает, что в Лондоне делают заявления о будущем сделки с Ираном, но при этом работают по повестке США, тем самым ведя двойную игру. Исполняющий обязанности замминистра отметил, что ситуацию осложняют слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о замене Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа. 

РФ заподозрила Британию в ведении двойной игры по Ирану и работе по повестке США — Рябков

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва воспринимает слова Джонсона как дополнительные проблемы в работе по спасению ядерной сделки. Рябков говорит, что действия Великобритании говорят о том, что Лондон работает по чужой повестке дня, в частности — по повестке Соединенных Штатов. 

«Заявления на таком уровне прозвучали, и, естественно, мы не можем с ними не считаться», — говорит Рябков.

На минувшей неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что обеспокоен возможной потерей США «лидерства в мире» и не может из-за этого спокойно спать по ночам.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #великобритания #сша #иран #политика #рябков #ядерная сделка

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