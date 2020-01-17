Россия заподозрила Великобританию в ведении двойной игры по Ирану, заявил и.о. заместителя министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

По словам Рябкова, Москва подозревает, что в Лондоне делают заявления о будущем сделки с Ираном, но при этом работают по повестке США, тем самым ведя двойную игру. Исполняющий обязанности замминистра отметил, что ситуацию осложняют слова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о замене Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва воспринимает слова Джонсона как дополнительные проблемы в работе по спасению ядерной сделки. Рябков говорит, что действия Великобритании говорят о том, что Лондон работает по чужой повестке дня, в частности — по повестке Соединенных Штатов.

«Заявления на таком уровне прозвучали, и, естественно, мы не можем с ними не считаться», — говорит Рябков.

На минувшей неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что обеспокоен возможной потерей США «лидерства в мире» и не может из-за этого спокойно спать по ночам.