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10:24   17 Января 2020
Россия

Названы самые популярные марки смартфонов у россиян

Названы самые популярные марки смартфонов у россиян

Россияне, покупая смартфоны в 2019 году, отдавали предпочтение моделям с двумя sim-картами и функцией бесконтактной оплаты NFC. Об этом стало известно в пятницу, 17 января, после публикации исследования «Яндекс.Маркета». 

Специалисты «Яндекс.Маркета» изучили спрос на смартфоны. Для этого они использовали данные сервиса о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 31 декабря прошлого года. 

«При выборе подходящей модели пользователи, в основном, искали гаджеты, которые поддерживают функцию двух sim-карт (более 90 процентов переходов пришлось на такие смартфоны) и функцию бесконтактной оплаты (более 60 процентов)», — говорится в исследовании интернет-сервиса. 

Пользователи сервиса при выборе смартфона также обращали внимание на объем памяти. Так, более трети выбирали гаджет памятью 64 Гб, 23 процента россиян выбирали 128 Гб и еще 20 процентов — 32 Гб. Также для пользователей интернет-сервиса имеет значение оперативная память. Чаще всего они выбирают объем 4 Гб. 

Отмечается, что 50 процентов пользователей переходили на предложения смартфонов в пределах 16,3 тысяч рублей. При этом самой популярной маркой гаджетов в 2019 году стал Xiaomi, на который пришлось 30 процентов переходов пользователей. Далее расположился Samsung, его предпочли 20 процентов пользователей. И тройку замкнула Apple, которую выбрали 16 процентов россиян. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #яндекс #исследование #аналитики

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