Механизм разрешения споров с Ираном приведет мир к новой реальности, заявили в МИД РФ

Запуск механизма разрешения споров с Ираном по ядерной сделке приведет к тому, что исчезнут все шансы на спасение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому мирному атому).

С таким заявлением в пятницу выступило российское Министерство иностранных дел.