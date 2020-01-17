Механизм разрешения споров с Ираном приведет мир к новой реальности, заявили в МИД РФ
Запуск механизма разрешения споров с Ираном по ядерной сделке приведет к тому, что исчезнут все шансы на спасение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому мирному атому).
С таким заявлением в пятницу выступило российское Министерство иностранных дел.
«Если механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном будет запущен, мы окажемся в новой реальности, и шансы на спасение СВПД исчезнут», — говорится в заявлении ведомства.